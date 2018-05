Mondial 2018: non seulement du foot, mais aussi du shopping en détaxe

La détaxe sera disponible aux points de passages frontaliers des villes russes accueillant la Coupe du Monde de football. De plus, le nombre des magasins pouvant pratiquer la détaxe doit être augmenté.

© Sputnik . Anton Denisov Le président de la FIFA: la Russie est à 100% prête pour le Mondial 2018

Le gouvernement russe a élargi la liste des aéroports et des ports maritimes où le duty free fonctionnera, indiquent des médias russes.

En dehors des six aéroports de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Sotchi et de Vladivostok, le système de détaxe fonctionnera dans d'autres villes accueillant la Coupe du Monde de football, dont Volgograd, Ekaterinbourg, Kazan, Kaliningrad, Nijni Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Samara et Saransk.

Quant aux postes de contrôle maritime, des zones de détaxe seront en service à Vladivostok et dans deux ports de passagers à Saint-Pétersbourg.

© Sputnik . Alexey Danichev Poutine: la préparation du Mondial 2018 est presque terminée (vidéo)

Actuellement dans le cadre d'un projet pilote des magasins pratiquent la détaxe à Moscou, à Krasnogorsk, à Saint-Pétersbourg et à Sotchi. La zone du projet doit être élargie aux villes où les matchs du Mondial 2018 auront lieu.

La possibilité de bénéficier de la détaxe sera accordée aux citoyens d'États non membres de l'Union économique eurasienne pour des achats d'un montant d'au moins 10.000 roubles (environ 130 euros) en une journée. Cette règle ne s'applique pas aux produits spécialement taxés, notamment l'alcool et le tabac.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.