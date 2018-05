Comment plaire aux femmes russes? Mode d’emploi à la veille du Mondial, version argentine

Une histoire d'amour peut avoir lieu à tout moment, même lorsqu'on voyage, donc il vaut mieux être au courant des particularités de tel ou tel pays pour réussir dans l'art de séduction. Que faut-il faire pour avoir un peu de succès auprès des femmes russes? En Argentine, on a pensé à un recueil de conseils qui seraient utiles à ceux qui envisagent de voyager en Russie à l'occasion de la Coupe du Monde qui approche à grands pas.

Après des conseils «de base», tels que se laver et être propre, sentir bon et s'habiller correctement (oui-oui, «la première impression» importe beaucoup, lit-on les conseils), les auteurs de ce «mode d'emploi» argentin passent aux questions plus profondes.

Le conseil de traiter la femme russe de sorte qu'elle se sente exceptionnelle figure au premier plan. Et de poursuivre, qu'il faut considérer la femme russe comme quelqu'un qui a ses propres pensées et désirs.

Il est recommandé de prendre des initiatives, de parler sincèrement et ouvertement, surtout d'éviter les questions stupides concernant le sexe, poursuivent les auteurs du manuel: «Si tu n'es pas sûr de toi, il te faut communiquer avec d'autres femmes pour ne pas être timide avec une Russe».

Les femmes russes détestent les hommes ennuyeux, poursuivent les auteurs du mode d'emploi. «Souviens-toi que tu es étranger et tu peux parler de ton pays, comment tu vis ou des choses intéressantes que tu as vu dans ton pays natal.»

«Ne sois pas négatif: les femmes évitent les gens qui ne voient autour d'eux-mêmes que du négatif».

Les auteurs du manuel argentin conseillent d'être original et ne pas poser de questions typiques: «Laisse-les te faire confiance», reste calme et ne «monopolise» pas la conversation.

«Sois réaliste, quand tu parles de toi-même. Parle de tes qualités et de tes défauts avec l'humour.»

Et pour bien finir…

«Souviens-toi qu'il y a de nombreuses belles femmes en Russie et que toutes ne te conviendront pas. Sois sélectif.»

Il est curieux de savoir que ce texte a été pour la première fois publié en 2015 dans le blog Amar esta en ruso, où les auteurs racontaient comment plaire aux hommes et aux femmes russes.