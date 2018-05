Une chanson latino-américaine enflamme les radios à la veille du Mondial en Russie

L'actrice et chanteuse uruguayenne Natalia Oreiro, bien connue en Russie grâce à des feuilletons populaires, a répondu à l'amour de ses fans par la chanson United by love (Réunis par l'amour), enregistrée spécialement pour la Coupe du Monde 2018.

Un cadeau inédit a été fait à tous les fans de football à la veille de la Coupe du Monde en Russie. La vedette des feuilletons latino-américains Natalia Oreiro a enregistré une chanson qui appelle les gens à se réunir en paix pour ce grand évènement sportif.

La chanson United by love est un mélange de trois langues: anglais, espagnol et russe. Elle marie également différents genres musicaux dont la pop, la cumbia et le candombe qui sont complétés par des instruments russes tels que le garmon et la balalaïka.

La chanson a été publiée sur la chaîne YouTube de Warner Música.