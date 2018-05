Qui gagnera le Mondial 2018? Voici ce que dit une étude scientifique

Étant sans doute l'une des équipes les plus fortes de la Coupe du Monde 2018, le Brésil est également mathématiquement favori pour remporter le titre mondial, selon une étude récente de la Fondation Getúlio Vargas (FGV). «Si les chances de gagner sont de 21%, les chances de perdre sont de 79%», avertit néanmoins l’auteur de l’étude.

La Coupe du Monde 2018 frappe déjà à la porte et le monde entier est impatient de savoir qui sera la meilleure équipe du monde. Le professeur brésilien Moacyr Alvim a mené une recherche en collaboration Paulo Cezar Carvalho de l'École de mathématiques appliquées auprès de la Fondation Getúlio Vargas (FGV) pour dévoiler par avance le vainqueur de la coupe.

Dans une interview à Sputnik, il a expliqué la méthodologie utilisée dans l'étude, dont les résultats affirment que le Brésil a une chance de 21% de devenir champion, soit tout de même 7% de moins qu'en 2014.

Selon l'expert, l'étude a pris en compte les résultats des matchs joués pendant les 4 dernières années par les 32 équipes qui participeront à la Coupe du Monde. Le niveau de défense et d'attaque de chaque équipe ont été ainsi estimées, ce qui a servi de base à des simulations d'affrontements entre elles. Les conclusions sont tirées des résultats qui apparaissent le plus souvent dans ces simulations.

«Nous simulons un million d'issues de la Coupe du Monde en prenant en compte le niveau d'attaque et de défense estimé auparavant. Sur un million de simulations, nous avons observé que le Brésil est devenu champion 213.000 fois. Autrement dit, le Brésil est arrivé premier dans 21% des simulations», a déclaré M.Alvim.

Toujours selon les calculs des scientifiques l'équipe brésilienne gagnerait sans encaisser le moindre but au cours des trois premiers matches et se classerait première du groupe E, suivie de la Suisse. En huitièmes de finale, elle fera face probablement à la Suède et remportera le match.

«Évidemment, ce ne peut qu'inquiéter», a déclaré le professeur. «Quand nous disons que le Brésil a 21% des chances de remporter la Coupe du Monde, cela ne veut pas dire que le Brésil va plutôt gagner, au contraire. Si les chances de gagner sont de 21%, les chances de perdre sont de 79%», a souligné le mathématicien.

Juste derrière le Brésil dans la liste des favoris arrivent les équipes espagnole (13%) et allemande (11%), champions lors des deux dernières Coupes du Monde (2010 et 2014, respectivement).

«Le Brésil, l'Espagne, la France, l'Allemagne et l'Argentine forment un groupe distingué par la force collective», affirme M.Moacyr, tout en soulignant l'impartialité de la recherche et expliquant qu'elle aurait les mêmes résultats si elle avait été réalisée dans un autre pays.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.