Il ne fait pas si froid: des conseils aux supporters belges pour le Mondial 2018

À l'approche du Mondial 2018, le ministère belge des Affaires étrangères a publié une liste de recommandations destinée à ceux qui prévoient de se rendre en Russie pour assister à cet évènement sportif spectaculaire.

«En Russie, les autorités peuvent contrôler votre passeport à tout moment. Assurez-vous donc de toujours l'avoir avec vous à tout moment. […] Approchez les forces de sécurité avec le respect dû à leurs fonctions: elles ne laisseront d'ailleurs rien au hasard et seront particulièrement bien préparées. S'ils respectent les directives et se comportent correctement, les supporters feront l'expérience de l'hospitalité d'une manière très positive», peut-on ainsi lire dans les conseils publiés.

En outre, les autorités belges avertissent que la consommation ouverte d'alcool dans la rue est interdite en Russie, ainsi que le recours à la violence. De plus, d'après ce «guide de survie» pendant le Mondial, les supporters doivent «éviter les discussions sur des questions politiques» et «ne jamais prendre de photos d'installations militaires, par exemple à Kaliningrad».

Par ailleurs, le ministère rappelle qu'il ne fait pas aussi froid en Russie qu'on a l'habitude de le croire.

«Ne vous laissez pas berner par la réputation froide de la Russie, pendant les mois d'été, le mercure peut facilement grimper jusque trente degrés et plus», indique le papier.

«Puisque cette Coupe du Monde est très bien préparée, nous supposons que tout se déroulera sans le moindre problème», résume le papier ministériel.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.