Mondial 2018: le premier entraînement des Bleus en Russie (images)

Moins de 24 heures après leur arrivée en Russie dans le cadre de la Coupe du Monde, les Bleus ont fait leur apparition sur la pelouse du stade Glebovets, dans la région de Moscou.

© Sputnik . Ramil Sitdikov Entraînement des Bleus

Dès qu'on a atterri, on a mis le pied en Russie, dans le pays de la compétition. Cela ne va pas changer fondamentalement les attitudes, mais les joueurs ont bien conscience qu'on est dans la semaine du premier match, qui est très important», a noté Didier Deschamps, cité par l’AFP.

En temps pluvieux a retardé le début de l’entraînement.

Au menu de la semaine: travail technique et tactique, et moins physique, précise l’agence. «Au départ, on est plus dans le volume et la charge de travail, et dans la dernière semaine dans l'affûtage: on réduit la quantité, on est plus sur la vitesse et l'explosivité», a déclaré Deschamps.

Rappelons que leur premier match opposera les Bleus aux Autrichiens le 16 juin à Kazan, dans la République russe du Tatarstan.

La sélection française s’envolera ensuite pour l’Oural où elle affrontera les Péruviens à Ekaterinbourg. Le 26 juin, les Français rencontreront les Danois à Moscou.

Lors de leur séjour, les footballeurs défendant les couleurs de la France séjourneront à l'Hilton Garden Unn New Riga, près d'Istra, à quelque 70 km de la capitale russe. Les entraînements se dérouleront dans le stade Glebovets.

Le coup d’envoi de la grande fête du ballon rond sera donné le 14 juin. Le premier match opposera l’équipe du pays hôte à celle d’Arabie saoudite.