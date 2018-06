Quelle est la meilleure ville du Mondial 2018?

Saint-Pétersbourg est la meilleure ville de la Coupe du Monde 2018, affirme le quotidien britannique The Independent qui a classé les 11 villes-hôtes russes.

Les journalistes britanniques considèrent Saint-Pétersbourg comme la plus belle ville russe grâce à son héritage historique et sa vie culturelle riches. De plus, le système de transport de la capitale du nord de la Russie est bien développé. Une demi-finale et le match pour la 3e place auront lieu à Saint-Pétersbourg.

Moscou, centre attractif du pays, qui dispose d'un réseau développé d'hôtels, arrive en deuxième place. Entre les matchs, les supporteurs n'auront pas de problèmes en ce qui concerne les loisirs. Le 15 juillet, la capitale russe accueillera la finale du Mondial.

La troisième position est occupée par la capitale des Jeux olympiques d'hiver de 2014, Sotchi. The Independent cite les plages et les montagnes comme les principaux avantages de Sotchi.