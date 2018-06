Euro 2016, Mondiaux 2014 et 2018: lequel est le moins cher pour les fans de foot?

Le Mondial 2018 en Russie serait moins cher pour les fans de foot étrangers que la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016, annonce le quotidien britannique The Daily Mail.

La baisse du rouble russe, le coût avantageux du logement et les prix de la nourriture et des alcools permettront aux supporteurs européens de dépenser moins d'argent que lors des compétitions au Brésil et en France, indique le quotidien.

Selon le tabloïd, les prix en Russie sont deux fois moins élevés que dans l'Hexagone et 40% inférieurs à ceux au Brésil.

© Sputnik . Anton Denisov Quelle est la meilleure ville du Mondial 2018?

Ayant changé 500 livres sterling (570 euros) en roubles, les fans de foot du Mondial 2018 gagneront 66 livres (75 euros) de plus qu'en juin dernier et 202 livres (230 euros) de plus qu'il y a cinq ans, constate The Daily Mail.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.