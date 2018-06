Poutine: la Russie est prête pour le Mondial et à assurer le confort de tous les fans

La Russie est prête pour le Mondial et à assurer le confort de tous les fans, a déclaré le Président russe à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde

La Russie a toujours été convaincue de la nécessité de dépolitiser le sport. Elle est prête à coopérer avec tout le monde dans ce domaine, a ajouté Vladimir Poutine, intervenant mercredi lors d'un congrès de la FIFA à Moscou.

«Notre pays est prêt à accueillir le championnat du monde de la FIFA, à assurer un maximum de confort et les émotions les plus positives à tous ceux qui viendront en Russie», a indiqué le chef de l'État.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.