The Guardian: les fans étrangers trouvent Moscou «beaucoup mieux qu’ils s’y attendaient»

Comme le rapporte The Guardian, Moscou a été une vraie surprise pour les fans de football arrivés dans la capitale russe pour soutenir leurs équipes favorites. Selon eux, la capitale russe aurait changé plus que toute autre ville européenne au cours des dernières années.

La Russie est prête à accueillir le principal événement sportif du monde du football. Des fans étrangers ont débarqué à Moscou et ont trouvé que c'était une ville «beaucoup mieux qu'ils s'y attendaient».

«C'est beaucoup plus facile de se déplacer (dans la ville, ndlr) que nous le pensions et la ville est beaucoup mieux qu'on s'y attendait», a déclaré Carlos, un supporter âgé 39 ans qui est venu de New York pour voir le Pérou jouer dans sa première Coupe du monde depuis 1982.

«Tout le monde est vraiment sympa et je ne peux aller nulle part sans que les gens essayent de prendre des photos avec moi», a continué Carlos. «Je pense que je devrais commencer à prendre de l'argent pour cela».

Comme l'écrit The Guardian, pour Moscou le tournoi sera le plus grand événement sportif depuis les Jeux Olympiques de 1980. Dans les jours à venir ce seront d'autres villes russes qui vont attirer l'attention du monde entier et qui ne sont pas habitués à accueillir de grands événements sportifs, mais la capitale russe a également l'occasion de montrer au monde entier sa nouvelle image de capitale européenne moderne, acquise ces dernières années grâce à des rénovations et à des programmes d'urbanisme à grande échelle.