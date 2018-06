Qui sera le vainqueur du 1er match du Mondial 2018? Des suricates ont la réponse (vidéo)

Les suricates, qui habitent dans le zoo britannique de Drayton Manor, non loin de Birmingham, estiment que le premier match de la Coupe du Monde 2018, qui débutera ce jeudi à 18h00 (17h00 heure de Paris) à Moscou, se terminera par la victoire de la Russie face à l’Arabie saoudite. Du moins cela ressort d’une vidéo publiée sur internet.

Après un moment de doute, les animaux se sont groupés et ont mangé des vers de farine près de la table avec le drapeau russe.

Ils avaient précédemment donné la victoire à l’Angleterre dans son match de poule contre la Tunisie qui aura lieu lundi prochain.

Selon Euronews, ces mammifères de Drayton Manor ont été qualifiés de «mystérieux» après avoir fait plusieurs prévisions qui se sont révélées exactes.

​Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.