Poutine salue les supporters à la cérémonie d'ouverture du Mondial 2018 (vidéo)

Vladimir Poutine et le président de la FIFA Gianni Infantino a salué jeudi les supporters lors la cérémonie d'ouverture du Mondial 2018 au stade Loujniki de Moscou.

«Nous, les amateurs du football, sommes des milliards sur notre planète. Où que nous vivions, quelles que soient les traditions que nous respectons, l'amour du football nous réunit tous en une seule équipe […]. Et tous les membres de cette équipe se comprennent très bien. Cette unité, qui ne dépend pas des différences linguistiques, de l'idéologie ni de la religion, constitue une grande force du football et du sport en général», a indiqué le Président russe.

© Sputnik . Ilya Pitalev Mondial 2018: les premières réactions des fans à l’organisation du championnat en Russie

Selon lui, la Russie s'est préparée à la Coupe du Monde pleinement consciente de toute la responsabilité qui lui incombait et a tout fait pour que les supporters ressentent l'ambiance de la fête.

«Je souhaite du succès à toutes les équipes et des impressions inoubliables aux fans. Soyez les bienvenus en Russie», a déclaré M.Poutine.

Le premier match du Mondial, qui a commencé après la cérémonie d'ouverture, oppose la Russie à l'Arabie Saoudite.

​Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.