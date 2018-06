Le premier but de la Coupe du Monde 2018 a été marqué

Le joueur russe Yuri Gazinsky a marqué jeudi le premier but de la Coupe du Monde 2018 lors du match opposant la Russie à l' Arabie Saoudite au stade Loujniki à Moscou.

Le score a été ouvert à la 12e minute du premier match de la poule A.

Le Président russe Vladimir Poutine, qui assiste au match d'ouverture de la Coupe du Monde avec le président de la FIFA Gianni Infantino et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane al-Saoud, en visite en Russie, a regardé ce dernier en souriant après le but marqué par Yuri Gazinsky et a fait un geste des mains comme pour s'excuser. Ensuite, les deux dirigeants ont échangé une poignée de main.

​Yuri Gazinsky, le premier héros de la Coupe du Monde, participe pour la première fois à un tournoi de ce niveau. Ce joueur de 28 ans ne dispute que son septième match au sein de la sélection nationale.

Les Russes ont ensuite marqué quatre autres buts: Denis Cheryshev (43e et 91e minutes), Artyom Dzyuba (71e) et Alexander Golovin (94e).

Les supporters arrivés en Russie mais qui n'ont pas eu de billets pour le premier match du Mondial le suivent même dans le métro où il est retransmis dans les rames.

​Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.