La Russie bat l'Arabie saoudite 5-0 dans le premier match du Mondial 2018

La Russie a battu jeudi l'Arabie saoudite sur le score de 5-0 dans le premier match du Mondial 2018 de football disputé au stade Loujniki à Moscou.

© Sputnik . Alexander Vilf La Russie mène le score dans le match d'ouverture du Mondial 2018

Les buts ont été inscrits par Yuri Gazinsky (12e), Denis Cheryshev (43e et 90e+1), Artyom Dzyuba (71e) et Alexander Golovin (90e+4).

Denis Cheryshev a été élu homme du match lors d'un vote en ligne organisé sur le site de la FIFA.

Le match​ s'est déroulé en présence du Président russe Vladimir Poutine, du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane Al-Saoud et du président de la FIFA Gianni Infantino.

Les fans quittent le stade Loujniki après la fin du match.

Les supporters arrivés en Russie mais qui n'ont pas eu de billets pour le premier match du Mondial le suivaient même dans le métro où il était retransmis dans les rames.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.