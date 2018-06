Les Français ne seront pas 23, mais 52 à disputer la Coupe du Monde!

Vous pensiez que seuls 23 Français –ceux qui complètent la liste de Didier Deschamps pour disputer le Mondial sous le maillot des Bleus– seraient présents en Russie? Vous vous trompez. En plus des 23 Bleus, 29 joueurs français participeront eux aussi à la Coupe du Monde, faisant de la France le pays le mieux représenté. Voici pourquoi.

Ils ne sont que 23 à avoir l'occasion de briller sous le maillot de l'équipe de France, à partir du coup d'envoi face à l'Australie le 16 juin à Kazan: les 23 triés sur le volet par Didier Deschamps pour tenter de remporter le deuxième Mondial de l'histoire footballistique française.

​Pourtant, le contingent français au Mondial est bien plus important! Les Français sont même les plus nombreux à disputer la Coupe du Monde de football, et de loin! La raison? De nombreux joueurs disputeront le tournoi en portant le maillot d'un pays différent de celui dans lequel ils sont nés.

Comme le relève Jaime Macias, commentateur sportif pour l'édition espagnole de Bein Sports, 82 joueurs sur un total de 732 prenant part à la Coupe du Monde de football, le feront en défendant d'autres couleurs que celles de leur pays de naissance.

82 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial. pic.twitter.com/cazpupxIbD — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) 12 июня 2018 г.

​Et parmi ces 82 joueurs, la France est, de loin, le pays le mieux représenté, avec 29 footballeurs nés en France qui joueront sous un autre drapeau, plus d'un tiers du total. Ces derniers se répartissent en grande majorité entre trois sélections: la Tunisie, qui compte 9 joueurs nés français parmi les 23 sélectionnés, le Maroc et le Sénégal, avec huit «expatriés» chacun.

Les tricolores sont aussi présents au Portugal, grand rival des Bleus en finale de l'Euro 2016 et qui compte parmi ses footballeurs trois joueurs nés en France, ainsi qu'au sein de l'Albiceleste, la sélection argentine, à travers Gonzalo Higuain, né à Brest et titulaire d'une carte d'identité française.

Après la France, les Pays-Bas sont le second pays comptant le plus de ses citoyens parmi d'autres équipes nationales, avec cinq joueurs évoluant sous le maillot du Maroc et deux sous celui du Nigéria. Le Brésil, superpuissance du foot, complète le podium avec 5 footballeurs ayant choisi une autre sélection que la Canarinha.

De manière très surprenante, le Cameroun et la Bosnie-Herzégovine se hissent au niveau de l'Espagne dans ce classement et comptent 4 représentants nationaux en dehors de leur sélection. Ironie de l'histoire, deux des quatre Bosniaques jouent en Serbie, les deux autres en Croatie.

La Russie se trouve quant à elle en bas de ce classement, avec un joueur né en Russie qui tentera de créer l'exploit avec le Nigéria face à l'Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric: Bryan Idowu.