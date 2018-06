Cristiano Ronaldo signe le premier triplé du Mondial 2018

© REUTERS / John Sibley Cristiano Ronaldo condamné à 2 ans de prison et 18,8 M EUR d'amende pour fraude fiscale

Le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo a inscrit vendredi trois buts lors du premier match de son équipe à la Coupe du Monde 2018 disputé à Sotchi , sur le littoral russe de la mer Noire.

Mené 3 buts à 2 par l’Espagne, le Portugal est revenu au score grâce à un magnifique coup franc de son capitaine.

Plus tôt dans la journée, les médias ont annoncé que le capitaine de l'équipe portugaise avait été condamné en Espagne à 2 ans de prison et 18,8 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.