La Russie l'emporte face à l'Égypte sur le score de 3:1

À la 47e minute de jeu du match Russie-Égypte, le score a été ouvert après qu'Ahmed Fathi a marqué un but contre son camp.

Le deuxième but a suivi à la 59e minute et a été marqué par le Russe Denis Cherichev, et trois minutes plus tard c'est Artem Dzyuba qui a mis un troisième ballon au fond des filets.

Les Égyptiens ont marqué leur premier but dans la cage des Russes à la 72e minute grâce à un pénalty de Mohamed Salah.

À l'issue de ce match, la Russie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Rappelons que la première mi-temps de ce match disputé à Saint-Pétersbourg s'est terminée sur le score de 0:0. Il s'agit de la deuxième sortie sur la pelouse pour les deux équipes dans le cadre du Mondial 2018. Dans le groupe A, la Russie s'était auparavant imposée face à l'Arabie saoudite sur le score de 5:0. Quant à l'Égypte, elle a été battue par l'Uruguay.