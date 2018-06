Aucune info sur les hooligans russes? Des Français au Mondial brisent le silence

Plusieurs mois avant le Mondial 2018, les médias mainstream se sont mis à décrire à l'unisson des hooligans russes menaçant les supporters étrangers. Comme la Coupe du Monde bat son plein en Russie, il est grand temps d'interroger des supporteurs Français sur leurs impressions, et notamment sur le niveau de sécurité en Russie.

«L'ambiance est franchement magique! Des supporteurs venant du monde entier se retrouvent pour passer un très bon moment tous ensemble, sans animosité et toujours avec le sourire: ça fait du bien de voir ça!», a raconté à Sputnik Marc Tempez.

Un autre Français, Clément Inhio, arrivé en Russie en compagnie de ses amis, a aussi parlé d'une «ambiance de fou» soulignant que lui et ses copains ont été «incroyablement surpris par l'organisation», dont un impressionnant nombre de militaires et de policiers et «également beaucoup de volontaires pour répondre à nos questions et nous donner les directions à prendre».

© Photo. Clément Inhio Clément et ses amis à Moscou

«Le niveau de sécurité est EXCEPTIONNEL! Il y a des policiers et militaires partout! Au stade nous ne pouvons pas marcher 3 mètres sans en croiser!», ont expliqué les blogueurs Ben et Nico.

Selon Olivier, créateur du projet sportif Baroud4sports, «le niveau de sécurité a l'air très bien». Il a aussi ajouté qu'il y avait «beaucoup de policier et de contrôleurs, que ce soit dans les transports, aux abords des stades, ou des lieux publics, ce qui a tendance à nous rassurer».

«La police est là en nombre mais reste discrète, et cela offre un climat très serein», a souligné Marc Tempez.

Certes, un impressionnant effectif de policiers et de volontaires a été mis en place partout en Russie afin d'assurer la sécurité et le confort des milliers d'étrangers, la plupart ne parlant pas le russe et étant pour la première fois dans le pays… mais où sont donc les redoutables hooligans russes, rendus si célèbres par les médias mainstream?

«Aucune trace de hooligans ou de supporters violents. Au contraire de nombreux russes prennent des photos avec nous. Jamais pour le moment (depuis une semaine) nous nous sommes sentis en insécurité», a dit Olivier.

«Je n'ai rencontré aucun hooligans ou supporter agressif. Le climat est vraiment festif mais reste tout à fait serein et l'impression de sécurité domine clairement», a à son tour confié Marc Tempez.

Clément a également répondu que ni lui ni ses amis n'ont vu «aucun supporteur agressif» ni de hooligans, ajoutant qu'ils ne se sont jamais «sentis en insécurité».

«Nous avons remarqué un supporteur polonais un peu virulent lors de Pologne-Sénégal. La police est intervenue en 30 secondes et tout est redevenu normal. A aucun moment nous n'avons craint pour notre sécurité, que ce soit à 15h dans un stade où à 4h du matin dans la rue», partagent Ben et Nico.

Il s'est avéré qu'en dépit des innombrables publications sur l'insécurité en Russie, les étrangers se sentent à l'aise et passent un bon moment à la Coupe du Monde. La seule chose qui étonne les fans venus d'autres pays sont les rumeurs relatées par les médias mainstream au sujet du Mondial et de la Russie.

«C'est très loin de ce que l'on peut voir dans les médias français et notamment la télé. Avant la Coupe du Monde on avait l'impression que l'on partait dans un pays qui était en guerre, dans un endroit très dangereux et qu'il fallait faire attention à tout… mais en fait les Russes sont même beaucoup plus ouverts que les Français», a conclu Nico.