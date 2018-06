«Ça frôle le ridicule»: des fans des Bleus sur la désinformation sur la Russie en France

Ben et Nico, des blogueurs français, ont depuis deux ans préparé leur voyage au Mondial 2018 qui est suivi en direct des centaines de personnes sur les réseaux sociaux. Ils racontent comment cela a changé leur vision de la Russie et dévoilent pourquoi l’ambassade de France en Russie tenait à les rencontrer.

Les blogueurs français Ben et Nico sont passionnés de football et pour eux c'était indispensable de se rendre en Russie pour la Coupe du Monde 2018. Ils ont minutieusement préparé leur voyage au Mondial et plusieurs personnes suivent leurs aventures sur les réseaux sociaux… y compris Madame l'ambassadeur de France en Russie!

Ben et Nico ont parlé dans une interview à Sputnik de leur voyage et de leurs premières impressions sur la Russie.

«Avant de venir en Russie, nous en avions uniquement entendu parler à la télévision ou dans la presse. En France, une très mauvaise image est véhiculée sur la Russie, c'est totalement infondé et ça frôle le ridicule lorsqu'on se rend compte qu'ici, les Français sont très bien vus!», ont-ils expliqué.

Cependant, le pays qu'ils ont découvert une fois arrivé sur place «a largement dépassé» leurs attentes et tout était «impressionnant».

«C'est un très beau Mondial avec de belles surprises! Des milliers de volontaires partout et à toute heure! Et toujours avec le sourire et la motivation», ajoutant qu'ils étaient ravis de voir des personnes venues de différents pays, «la plupart du temps tous les supporters sont mélangés et cela se passe très bien».

© Photo. Ben et Nico Ben et Nico

Bien qu'il y ait beaucoup d'étrangers, les Français se font néanmoins rares à la Coupe du Monde, comparés aux citoyens d'autres pays. Un phénomène qu'ils attribuent à «l'image de la Russie renvoyé dans les médias français» ainsi qu'à une passion modérée des Français pour le football.

«Lorsque nous avons annoncé à nos proches que nous venions ici, la réaction était unanime: faites attention! On ne nous disait même pas de profiter ou que ça allait être une fête… on nous disait de faire attention…», ont déploré Ben et Nico.

Hier, les blogueurs ont été reçus à l'ambassade de France à Moscou et ont assisté à un match de football en compagnie d'autres Français venus soutenir les Bleus.

De #Lorraine à Moscou: cinq jours en voiture et plus de 2 500 km. Ce soir Benjamin et Nicolas @BenNico2018 sont aux côtés des supporteurs de l’ambassade pour soutenir l’@equipedefrance. Pour en savoir plus sur leur périple https://t.co/QAxr1qY1Z7 pic.twitter.com/CrbBOvb0oV — France en Russie (@FranceEnRussie) 21 июня 2018 г.

​

© Sputnik . Ilya Pitalev Aucune info sur les hooligans russes? Des Français au Mondial brisent le silence

«Madame l'ambassadeur a suivi tout le match avec nous et elle a l'œil! Ce fut difficile mais la victoire est là! Nous avons également évoqué notre périple et elle nous a félicités, comme beaucoup de personnes qui travaillent à l'ambassade. Nous lui avons offert des macarons, je suis sûr que la cuisine française doit lui manquer. Et enfin nous lui avons demandé un petit mot à écrire sur nos maillots», ont-ils raconté.

En fin de compte, Ben et Nico restent fidèles à leur équipe nationale et espèrent la voir gagner.

«Et pourquoi pas un 1/4 de finale France-Russie… tout le monde en rêve ici», ont-ils conclu.