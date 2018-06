Deux footballeurs menacés de suspension pour des gestes pro-albanais au Mondial 2018

© Sputnik . Ramil Sitdikov La FIFA réplique à l’article soupçonnant des footballeurs russes de dopage

Le match entre la Serbie et la Suisse à la Coupe du Monde 2018 s'est terminé non seulement par la victoire des Suisses sur le score de 2 à 1, grâce aux deux buts marqués par des footballeurs d'origine kosovare, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, mais aussi par une enquête de la FIFA.

À l'issue de ce match, ces footballeurs ont fait des gestes qui ont rappelé à certains l'aigle du drapeau albanais. Ce mouvement des mains dans lequel on peut déceler un caractère politique a été perçu comme une provocation, selon la FIFA. Et d'après son code disciplinaire, celui qui, au cours d'une rencontre, provoque le public, sera suspendu pour au moins deux matchs et se verra infliger une amende d'au moins 5.000 francs suisses.

Xherdan Shaqiri and Granit Xhaka spark political controversy over goal celebrations: https://t.co/agNodIKQai@mjcritchley reports pic.twitter.com/ydrw8jrO99 — Indy Football (@IndyFootball) June 23, 2018

​Après le match, le manager de l'équipe de la Suisse, Vladimir Petković, né en Bosnie-Herzégovine, a été interviewé sur la manifestation de joie de ses deux joueurs.

«Vous ne devez jamais mêler le football et la politique. C'est important d'être un supporter de foot et de faire preuve de respect», a-t-il confié à des journalistes. Et de poursuivre: «C'était une magnifique atmosphère et c'est ce qu'il faut encourager».

Selon la BBC, le footballeur Xherdan Shaqiri a commenté son geste en disant que ce n'était que des émotions et rien de plus.

S'ils sont sanctionnés par la FIFA, les joueurs ne participeront pas à leur dernier match de poule contre le Costa-Rica ni, en cas de qualification de la Suisse, aux huitièmes de finale.

Rappelons que Xherdan Shaqiri avait customisé ces chaussures aux couleurs du drapeau suisse et kosovar avant le match et avait posté sur Instagram une photo de ces crampons. Cette initiative n'avait pas été condamnée.

Les médias, évoquant des «gesticulations albanaises», ont aussi remarqué la présence des drapeaux suisse et kosovar sur les crampons de Shaqiri.

Публикация от XS (@shaqirixherdan) 23 Май 2018 в 10:29 PDT

Xherdan Shaqiri a également chaussé des crampons avec le drapeau kosovar avant d'affronter l'équipe serbe ce qui a provoqué la colère du secrétaire général de l'Union de football de Serbie.