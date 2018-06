Match «pas terrible», accueil «génial»: les Français se livrent à Sputnik

«Merci Moscou de nous avoir accueillis, merci la Russie de nous avoir accueillis, c’est franchement génial, le pays, tout le monde est heureux, de toute façon on ne vient même pas voir du foot, on voit la Coupe du Monde, on voit le mélange, c’est superbe, c’est génial», s’émerveille au micro de Sputnik un supporteur de la sélection française. Sommes-nous tombés sur un fervent passionné de la Russie émerveillé par tout ce qui l’entoure? Les entretiens qui s’enchaînent ne laissent plus de doute: les Français venus assister à la Coupe du Monde en Russie s’y plaisent.

Outre les Russes tantôt qualifiés d’«adorables», tantôt de «sympathiques», les supporteurs venus de l’Hexagone louent l’ambiance, la ville, mais surtout l’organisation de l’évènement.

«Impeccable. L’organisation dans les trains, tous les bénévoles qui sont là, tous les volontaires, c’est vraiment super bien fait pour l’instant», lance un Français interrogé par la journaliste de Sputnik.

La qualité des infrastructures sportives semble également être appréciée: «C’est un joli stade, Loujniki, vous avez fait un beau travail, en plus on voit que tout est propre et ce que j’ai pu me rendre compte c’est que les gens à Moscou, ils sont très sympathiques, ils m’ont beaucoup aidé dans le métro, dans les restaurants», avoue l’interlocuteur de l’agence se présentant comme Patrick.

© AFP 2018 FRANCK FIFE Mais où sont les supporteurs français? Ceux qui sont en Russie leur envoient un message

Par contre, l’humeur change un peu lorsqu’on aborde la question du jeu qu’ont livré ce mardi les Bleus et les Danois.

«On a vu le plus mauvais match mais ce n’est pas la faute de l’organisation, c’est la faute de l’équipe de France et de l’équipe de Danemark», relate un supporteur. «Ce n’est pas un match terrible, honnêtement, on s’est un peu ennuyés», affirme un autre.

Qualifiant lui aussi le match de «tristounet», un Français l’argumente toutefois par le fait que les deux équipes s’étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale et préféraient garder leurs forces. «Nous, on est déçus quand-même, on a fait plusieurs milliers de kilomètres, on est triste d’avoir eu un engagement aussi faible sachant qu’on s’est éclaté jusqu’à présent, les matchs sont géniaux», indique-t-il. Mais il reste confiant qu’en huitièmes de finale le jeu sera vraiment intéressant.