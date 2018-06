Les Albanais se cotisent pour payer l’amende des footballeurs suisses

À l'initiative du Premier ministre Edi Rama, une collecte de fonds au profit de deux footballeurs de l'équipe de Suisse, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, a été lancée en Albanie.

© Sputnik . Elena Rousko Deux footballeurs menacés de suspension pour des gestes pro-albanais au Mondial 2018

En effet, après que ces deux joueurs, originaires du Kosovo, ont été condamnés à une amende de 10.000 francs suisses (8600 euros) chacun pour, selon la FIFA, une «provocation du public», le chef du gouvernement albanais a communiqué sur sa page Facebook sur l'ouverture d'un compte bancaire afin de couvrir leur amende.

«Voici les coordonnées bancaires où chacun peut virer un petit don afin de payer une amende absurde imposée par la FIFA aux footballeurs Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri», a écrit Edi Rama. Et de poursuivre: «Les ailes d'aigle albanais sont notre geste de joie et c'est dommage que certains aient interprété autrement le bonheur spontané de ce moment sportif magnifique.»

Le Premier ministre a également remercié les deux footballeurs qui ont apporté du bonheur à des millions d'Albanais. Il a illustré son poste avec une image reprenant le geste fait par les joueurs sur le terrain lors du Mondial.

Cette affaire très polémique intervient après le match entre la Serbie et la Suisse à la Coupe du Monde 2018. Pendant son déroulement, ces footballeurs ont fait des gestes rappelant l'aigle du drapeau albanais. Ce mouvement des mains dans lequel on peut déceler un caractère politique a été perçu comme une provocation, selon la FIFA. Et d'après son code disciplinaire, celui qui, au cours d'une rencontre, provoque le public, sera suspendu pour au moins deux matchs et se verra infliger une amende d'au moins 5.000 francs suisses (4300 euros).

Rappelons que Xherdan Shaqiri avait customisé ces chaussures aux couleurs des drapeaux suisse et kosovar et avait posté sur Instagram une photo de ses crampons. Cette initiative n'avait pas été condamnée.