La place Rouge accueille un match de foot disputé par de jeunes Vietnamiens (photos)

Une délégation vietnamienne de six personnes, dont quatre adolescents, est arrivée en Russie pour participer au festival «Football de l'Espoir», manifestation officielle de la FIFA organisée dans le cadre du Mondial 2018 du 26 juin au 3 juillet. Cette délégation représente à la fois la Communauté footballistique sociale du Vietnam (FFAV) et le Centre de protection des enfants Xuan Phu.

© Photo. Nguyễn Thị Hoà La place Rouge accueille un match de foot disputé par de jeunes Vietnamiens

Les enfants choisis pour ce voyage en Russie ne sont pas vraiment de jeunes footballeurs prometteurs, mais plutôt des adolescents issus de familles à problèmes. Le sport leur a permis de surmonter les difficultés, d'acquérir de la confiance en soi et de s'engager sur la voie de leur objectif principal dans leur vie. Le voyage en Russie, pour la Coupe du Monde de football, est sans doute leur première réussite sur cette voie.

Malgré son physique apparemment fragile, Ha Danh Du joue déjà dans l'équipe de la ville de Hué. En le regardant sur le terrain de football, il est difficile de croire qu'il mendiait autrefois dans la rue. Le sport et le programme de réhabilitation sociale l'ont tiré de ce cauchemar. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs élèves de son école et rêve de devenir médecin.

Doan Thi Huong, étudiante à l'Institut des arts de Hué, ne croyait pas qu'elle viendrait en Russie.

«De toute évidence, les miracles existent bel et bien dans la vie», a-t-elle avoué à Sputnik.

Une autre membre de la délégation, Le Thi Ngoc Anh, avait connu les durs travaux dans les rizières.

«Le football […] m'a aidée à être plus sûre de moi, à devenir plus sociable. Il m'a permis d'entrer en contact avec des adolescents d'autres pays et d'apprendre beaucoup, de ce qui me sera utile à l'avenir», a dit la jeune fille à l'agence.

Et de résumer que tout cela était possible grâce à la Coupe du Monde en Russie.

Dès sa plus tendre enfance, Truong Dinh Hoang a connu bien des malheurs. Avant de se retrouver au Centre de protection des enfants Xuan Phu, il lui était même souvent arrivé à dormir à la belle étoile. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il jouerait au foot sur la célèbre place Rouge!

Au festival «Football de l'Espoir», ces jeunes Vietnamiens se sont acquittés avec succès de leur mission de «diplomates populaires», représentant avec dignité leur pays. Le Mondial 2018 en Russie sera à jamais gravé dans leur mémoire comme une belle fête et sera une puissante motivation dans leur vie.