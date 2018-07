La Belgique en demi-finales du Mondial 2018

Les Belges se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales de la Coupe du Monde, pour la première fois depuis 1986, battant le Brésil sur le score de 2-1 à la Kazan Arena.

© Sputnik . Grigory Sokolov France-Uruguay: la première équipe en demi-finales désormais connue

Les Diables rouges ont ouvert le score grâce à un but contre son camp marqué par Fernandinho à la 17e minute. Kevin De Bruyne a apporté le deuxième point à la Belgique à la 31e après un rush sur 50 m de Lukaku.

Le Brésil a réduit le score sur un but de Renato Augusto à la 76e, servi par Coutinho.

La Seleçao était la dernière équipe non européenne encore présente à la Coupe du Monde 2018 et la victoire belge transforme de fait ce tournoi en championnat d'Europe.

© Sputnik . Vitaly Belousov Les Bleus marquent le deuxième but face à l'Uruguay

Il s'agit du deuxième match des quarts de finale. Les Belges, vainqueurs du match disputé à Kazan, rencontreront le 10 juillet les Bleus, qui ont éliminé vendredi l'Uruguay (2-0).

Seize ans après avoir été sortie par le Brésil en huitièmes du Mondial 2002, la Belgique a recroisé la route de la Seleçao en quarts du Mondial 2018.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.