Après un match difficile, la Russie quitte le Mondial la tête haute

Toujours à égalité l'issue de la prolongation, les Russes et les Croates ont disputé une séance de tirs au but en quart de finale du Mondial qui s'est achevée finalement sur la victoire de la Croatie (2:2, 4:3 aux tirs au but).

© Sputnik . Alexander Vilf La Russie et la Croatie à égalité avant les tirs au but

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que Vladimir Poutine avait lui aussi suivi le match et considérait les joueurs de l'équipe russe comme des héros et que tout le pays était fier d'eux.

La Présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev et le président de la FIFA Gianni Infantino ont

assisté au match qui s'est déroulé au stade Ficht de Sotchi.

L'équipe de Croatie retrouvera ainsi en demi-finales l'Angleterre qui avait éliminé la Suède plus tôt dans la journée (0:2).

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.