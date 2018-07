Que la Russie «soit fière de nous»: la Sbornaya quitte le Mondial la tête haute

Alors que la Russie s'est inclinée samedi face à la Croatie à l'issue la séance de tirs au but (4:3), les Russes félicitent sur les réseaux sociaux leurs footballeurs qui se sont hissés pour la première fois dans l'histoire du pays jusqu'en quarts de finale d'un Mondial.

Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё!

Вы лучшие болельщики на свете!!!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/DBYTzWBr04 — Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.

«Les amis! Nous quittons le tournoi avec les larmes aux yeux, mais avec la tête haute. Merci pour ces émotions sincères que vous nous avez offertes tout au long de la Coupe du Monde. Merci de croire en nous. Merci pour tout! Vous êtes les meilleurs fans du monde!!!», a écrit sur son compte officiel l'équipe nationale de la Russie.

La soirée fut tellement riche en émotions que le célèbre attaquant russe Artyom Dziouba n'a pu retenir ses larmes lorsque les journalistes l'ont interviewé quelques minutes après la fin du match:

«Je suis fier d'eux et je les aime comme des proches. Nous sommes devenus une famille. Nous avons toujours voulu que le pays soit fier de nous, nous avons voulu prouver que le football russe était en vie. Nous sommes reconnaissants à tout le pays pour ces émotions», a-t-il prononcé en essuyant les larmes.

Non seulement les joueurs mais tous les Russes ont été particulièrement émus après le match, restant fiers de leur équipe nationale.

Просто хочется поблагодарить наших ребят за ту страсть, уверенность, волю к победе и невероятную самоотдачу. Спасибо им за эту сказку, в которой жила вся страна. Без этих невероятных ребят это был бы не ЧМ. Мужики спасибо! @TeamRussia #усынадежды #Sbornaya #WC2018 — Alex (@Alexey_S7) 8 июля 2018 г.

«Je veux tout simplement remercier nos gars pour cette passion, cette confiance, cette volonté de gagner et ce dévouement incroyable. Merci pour cette belle aventure à laquelle tout le pays a participé. Sans ces gars incroyables, la Coupe du Monde n'aurait pas eu lieu. Les gars merci!»

парни сделали невероятное. они заставили нас поверить, что российский футбол жив и ещё всем покажет. они объединили всю страну. мы семья. мы команда. мы гордимся вами. спасибо.@TeamRussia #ВместеМыКоманда #РоссияХорватия — уэйд уøкер (@bambinooora) 8 июля 2018 г.

«Les gars ont réalisé l'impossible. Ils nous ont prouvé que le football russe était vivant et qu'il fera encore parler de lui. Ils ont uni tout le pays. Nous sommes une famille. Nous sommes une équipe. Nous sommes fiers de vous. Merci»

встала утром, а сердце трещит из-за переполняющей его гордости за сборную. невероятные наши.#ВместеМыКоманда — фэй. ◟̽◞̽ ‏ (@fayscops) 8 июля 2018 г.

«Je me lève le matin et mon cœur déborde de fierté pour la Sbornaya. Vous êtes incroyables»

Спасибо вам за незабываемый праздник объединяющий миллионы людей! Вы не проиграли, мы вместе с вами победили!

Парни вы молодцы, вы лучшие!

⚽#ВМЕСТЕМЫКОМАНДА pic.twitter.com/htEhSvO68g — Владислав Золи (@vladz75) 8 июля 2018 г.

«Merci à vous pour cette fête inoubliable qui a réuni des millions de personnes! Vous n'avez pas perdu, nous avons gagné avec vous! Les gars, vous êtes les meilleurs!»

Des supporters étrangers se sont également exprimés sur des réseaux sociaux pour féliciter l'équipe de Russie.

Tellement d’émotions, un exploit XXL face à l’Espagne,cette Russie nous a fait plaisir! Les Russes ont retrouvé leur #Sbornaya et ça c’est le plus essentiel! #RUS — FootRusse (@FootRusse) 7 июля 2018 г.

Un grand bravo a la Russie et a son peuple pour cette grande réussite.tres belle compétition.belle organisation,beaux stades,belle ambiance des femmes souriantes et superbes.chapeau! 😍😘👍👏 — Bijou (@Bijou68336074) 8 июля 2018 г.

#CM2018 #Sbornaya 🇷🇺 Félicitations à l'entraîneur qui a réussi à constituer une véritable équipe pour la #Russie et aux joueurs qui se sont battus jusqu'au bout 👍 Ce furent de très beaux match, plein d'émotion! pic.twitter.com/1RFeiI10FQ — bechet-golovko (@bechetgolovko) 8 июля 2018 г.

Bravo à la #Sbornaya (sélection russe). Bravo au peuple russe qui a été remarquable par son sens de l'hospitalité (je n'ai eu que des échos positifs). Bravo aux autorités russes et à Vladimir Poutine. La Russie est une grande puissance qui doit être respectée. — marianne1789_14 (@marianne1789_14) 7 июля 2018 г.

Après un match difficile, la Russie quitte le Mondial la tête haute

Après avoir éliminé l'Espagne en huitièmes, la Sbornaya s'est inclinée samedi face à la Croatie en quarts de finale du Mondial à Sotchi. La place en demi-finales s'est jouée aux tirs au but (2:2, 4:3).

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.