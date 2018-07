Des supporters anglais mettent du désordre dans un magasin IKEA (vidéo)

Des supporters anglais ont mis du désordre dans un magasin IKEA de l'est londonien pendant qu'ils célébraient la victoire de l'équipe de l'Angleterre sur celle de Suède en quarts de finale du Mondial 2018 le 7 juillet, annonce The Daily Mail.

L'incident s'est déroulé dans le centre commercial de Westfield à Stratford, dans l'est de Londres . Une foule de supporters ravis a envahi le magasin suédois de meubles et y a commis des dégâts. Certains ont sauté sur des lits et ont jeté des coussins tout en agitant des drapeaux et en chantant des chansons.

Quant au personnel du magasin, il n'a pas empêché ces supporters de célébrer le succès de leur équipe.

Alors que des Anglais ont exprimé leur joie aux dépens d'IKEA, l'ambassadeur suédois à Londres, Torbjörn Sohlström, a félicité l'Angleterre.

«Félicitations à l'Angleterre. Aujourd'hui, vous [les Anglais, ndlr] aviez une équipe plus forte [que celle de la Suède, ndlr] et un gardien de but magnifique. Après avoir digéré le résultat, je supporterai les Trois lions», a-t-il écrit sur son compte Twitter.