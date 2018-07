Selon la FIFA, la Sbornaya a la meilleure défense du Mondial 2018

La Sbornaya de Russie, qui a réalisé 259 dégagements, tacles et arrêts pendant les matchs de la Coupe du Monde 2018, a la meilleure défense de la compétition, a annoncé lundi la FIFA sur son site consacré au Mondial.

© Sputnik . Alexey Filippov Après un match difficile, la Russie quitte le Mondial la tête haute

La Selecao du Brésil est l’équipe à la meilleure attaque de la Coupe du monde, avec ses 292 réalisations.

Les Espagnols ont réussi le plus de passes, 3.210, et la Belgique a marqué le plus de buts (14) depuis le début de la Coupe du Monde.

Le milieu de terrain du Spartak Moscou Roman Zobnin détient le record de la plus grande distance parcourue: 62 km en cinq matchs disputés par la sélection russe.

Le Brésilien Neymar est le joueur à avoir tenté le plus de tirs sur la compétition avec 27 tirs tentés, alors que l’Espagnol Sergio Ramos a réussi le plus grand nombre de passes (485).

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch La Belgique en demi-finales du Mondial 2018

Le record du plus grand nombre d’arrêts (25) appartient au gardien mexicain Guillermo Ochoa

Ces statistiques tiennent compte des 60 matchs du Mondial déjà disputés. Quatre matchs sont encore au programme: deux demi-finales qui opposeront la France à la Belgique et la Croatie à l’Angleterre, ainsi que la petite finale et la finale.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.