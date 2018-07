«La plus charmante» des journalistes chinoises bouscule les clichés sur la Russie (photos)

La Coupe du Monde 2018 est une belle opportunité pour la Russie de se présenter sous bien des aspects positifs parce que le football russe est passionnant et les Russes sont polis et gentils, a déclaré à Sputnik la journaliste Yang Mingming connue pour être «la plus charmante animatrice chinoise».

© Sputnik . Vladimir Pesnya Les supportrices lors de la Coupe du Monde de football 2018 22

Bien que l'équipe de football chinoise ne participe pas à la Coupe du Monde 2018 , les médias chinois couvrent activement la compétition. La journaliste de la chaîne de télévision CCTV-5 Yang Mingming, connue sur les réseaux sociaux comme «la plus charmante animatrice chinoise», a partagé avec Sputnik ses impressions sur la Russie et le Mondial 2018.

«La Russie me plaît beaucoup! […] En Chine, il y a un stéréotype que les Russes ont un caractère belliqueux, c'est pourquoi des problèmes de sécurité sont possibles dans le pays [en Russie, ndlr]. De plus, les Russes ont souvent des difficultés à communiquer avec les étrangers. Mais je suis venue ici et j'ai compris que nos perceptions étaient différentes de la réalité! […] J'ai découvert que tous les gens autour de moi étaient très polis, amicaux et gentils. De plus, ils ont un bon sens de l'humour», a raconté Mme Mingming.

© Sputnik . Ekaterina Bulanova Yang Mingming à Moscou

Selon elle, les supporters russes sont émotifs et énergiques.

«Dans les stades, les Russes donnent libre cours à leurs émotions, la réussite du pays hôte de la Coupe du Monde est vraiment impressionnant. […] Le football russe est tellement passionnant!», a souligné la journaliste.

L'interlocutrice de Sputnik a hautement apprécié l'organisation du Mondial. Elle est sûre que cet événement sportif aura un effet positif sur la Russie.

«Maintenant, la Russie accueille la Coupe du Monde. Je pense que c'est bon pour le sport russe en général. Cela aidera à établir des contacts avec des gens d'autres pays. Grâce à la compétition, ils pourront voir le véritable visage de la Russie. […] C'est une belle opportunité pour la Russie!», a expliqué Mme Mingming.

© Sputnik . Ekaterina Bulanova Yang Mingming

Elle a aussi raconté comment une femme russe l'a aidée à accéder à la Place rouge bloquée par la police.

«Elle m'a expliqué avec les mains qu'il fallait faire un détour et m'a accompagnée. En fait, cette rue était hors de vue des policiers. C'était une infraction mais j'ai compris comment les Russes étaient attentionnés», a indiqué l'animatrice.

«J'essayerai de visiter la Russie encore une fois, pas pour le travail, mais pour me reposer», a conclu l'interlocutrice de Sputnik.