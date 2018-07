Et le champion du monde 2018 sera… Cantona fait une prédiction numérique (vidéo)

Éric Cantona, le légendaire footballeur français du club Manchester United, a publié sur son compte Instagram une vidéo où il prédit la victoire de l'équipe anglaise à la Coupe du Monde à l'aide de savants calculs mathématiques.

Публикация от Eric Cantona (@ericcantona) 10 Июл 2018 в 3:25 PDT

Selon Cantona, si on met chaque nombre naturel du chiffre 1966 (l'année de la victoire de l'équipe nationale d'Angleterre au Championnat du Monde), c'est-à-dire 1, 9, et 6, à la puissance deux, et qu'on les multiplie ensuite entre eux, on obtiendra 104 976.

Ensuite le légendaire footballeur a divisé ce chiffre par 52 (tant d'années se sont écoulées depuis le dernier triomphe de l'équipe nationale anglaise) avant d'y ajouter 2018.7692, où, selon lui, 2018 signifie l'année de la future victoire, 7 le mois de juillet lors duquel se déroule la finale, tandis que la somme de 6 et 9 donne 15 (le jour de la finale), et 2 symbolise la deuxième coupe du champion.

La finale de la Coupe du Monde est prévue dimanche 15 juillet. La France s'est déjà qualifiée pour la finale en s'imposant face aux Belges ce mardi à Saint-Pétersbourg.

Le 11 juillet, l'Angleterre affrontera la Croatie dans l'autre demi-finale du Mondial.