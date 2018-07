Jusqu’où iront les Français si les Bleus gagnent le Mondial?

Alors que les Bleus s’entraînent avant le dernier match décisif de la Coupe du Monde 2018, des Français ont lancé le hashtag #SiLaFranceGagneJe et font sur Twitter les promesses les plus irréalistes et insolites. Et si la France remporte vraiment le Mondial? Voici quelques défis qui pourraient faire rougir leurs auteurs le 16 juillet au matin.