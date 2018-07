La Belgique bat l’Angleterre en petite finale du Mondial 2018

La Belgique a battu samedi l'Angleterre (2-0) en petite finale du Mondial 2018 devant 64.406 personnes rassemblées au stade de Saint-Pétersbourg.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich 1-0: les Diables rouges attaquent dès le début

Thomas Meunier a ouvert le score pour la Belgique à la 4e minute de cet avant-dernier match du tournoi, le dernier à être disputé à Saint-Pétersbourg . C'était le but le plus rapide de l'histoire du football belge, notent les commentateurs.

Eden Hazard a enfoncé le clou à la 82e minute, ne manquant pas son duel face à Pickford. Ce but lui a valu le titre d'homme du match.

Les Belges, qui ont éliminé les Brésiliens en quarts, étaient donnés favoris de cette rencontre et leur victoire a également été prédite par Achille, chat oracle et souricier du musée de l’Ermitage.

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées en phase de groupe du Mondial et la Belgique l’avait aussi emporté (1-0) pour s'emparer de la tête du groupe G.

Les Diables rouges réalisent leur meilleure performance de l'histoire en Coupe du Monde. Leur record précédent était la quatrième place au Mondial 1986 où ils s'étaient inclinés devant la France en petite finale.

La finale du Mondial opposera la France à la Croatie le 15 juillet au stade Loujniki à Moscou. Si la France a été sacrée championne en 1998, les Croates n’ont qu’une troisième place décrochée cette même année sur le sol français.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.