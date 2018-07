Les Belges gagnent… grâce au rouge de la patrouille de France?

3ème de ce mondial, meilleur perf de l'histoire de la Belgique, on peut être fiers de nos joueurs, bravo! 🇧🇪 🇧🇪 #BELANG

(le but d'Umtiti me hante, je me repasse sa danse en boucle dans ma tête quel supplice) pic.twitter.com/o2GeQSuJTn