Poutine révèle ce qu’il attend du match France-Croatie

© Sputnik . Ramil Sitdikov La Croatie en finale de la Coupe du Monde, résultat jamais atteint en ex-Yougoslavie

Les Français et les Croates, qui se disputeront dimanche soir le trophée du Mondial 2018 de football à Moscou, montreront un «beau jeu», a estimé le Président Poutine lors d’une rencontre avec son homologue croate Kolinda Grabar-Kitarovic arrivée dans la capitale russe pour soutenir l’équipe nationale.

«Je suis persuadé que nous verrons aujourd’hui un jeu beau et intéressant», a indiqué M.Poutine.

Mme Grabar-Kitarovic a offert un maillot de la sélection croate avec le numéro 9 au Président russe, précisant que ce cadeau était «pour ce soir».

© Sputnik . Sergey Guneev Kolinda Grabar-Kitarovic offre un maillot de la sélection croate à Vladimir Poutine

Le numéro 9 de l’équipe croate est l’attaquant Andrej Kramaric. Un but marqué par Andrej Kramaric avait permis à la Croatie d’égaliser le score contre la Russie en quart de finale à Sotchi. Ce match s’était soldé par la victoire des Croates qui ont poursuivi leur marche vers la finale.

La finale France-Croatie de la Coupe du Monde commencera ce dimanche 15 juillet au stade Loujniki de Moscou à 18h00 heure locale (17h00 heure de Paris).

© Sputnik . Maksim Bogodvid Nicolas Sarkozy en Russie pour la finale France-Croatie du Mondial

Si la France a été sacrée championne en 1998, les Croates n’ont qu’une troisième place décrochée cette même année sur le sol français.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.