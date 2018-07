Dinosaures, tigres, kangourous: le bestiaire adorable du Mondial qui s’en va (photos)

Apprécier la richesse de la faune terrestre voire extraterrestre grâce au Mondial de football, qui s’est terminé le 15 juillet en Russie? Rien de plus facile grâce aux fans de foot qui ont transformé les rues et stades de Moscou et d’autres villes hôtes de la Coupe du Monde en carnaval géant, créant une ambiance de fête.

Le Mondial de football 2018, qui s’est terminé dimanche 15 juillet en Russie par la victoire de la France sur la Croatie, s’est déroulé dans une ambiance festive et bienveillante. De nombreux supporters déguisés en mascottes de leurs équipes ont transformé les villes russes en carnaval aux allures de zoo et sont devenus célèbres sur internet.

Dès le début du tournoi, des photos de fans de foot portant des costumes hors du commun ont commencé à paraître sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont notamment partagé des photos de plusieurs supporters du Brésil qui descendaient dans le métro de Moscou «assis sur des dinosaures». Les «dinosaures» faisaient semblant d’attaquer les voyageurs, avant de les embrasser et de les inviter à danser.

Des habitants des villes hôtes se faisaient prendre en photo avec ces «animaux exotiques» et leur souhaitaient «une bonne chasse».

Les fans de foot français n’étaient probablement pas très nombreux en Russie, mais on les voyait de loin avec leurs coqs gaulois sur la tête.

© Sputnik . Grigori Sokolov Un supporter français avant le match France-Uruguay à Nijni Novgorod

Et le soutien des coqs a sûrement beaucoup aidé les Bleus qui ont décroché le titre, pour la deuxième fois de leur histoire.

© Sputnik . Mikhail Voskressenski Un supporter français avant le match de huitièmes de finale France-Argentine du Mondial 2018

D’ailleurs, le coq gaulois n’était pas le seul à soutenir l’équipe de France. Des Tortues Ninja étaient aussi là.

© Sputnik . Vladimir Pesnya Un supporter français avant le quart de finale France-Uruguay au Mondial 2018

Mais avant que la victoire des Bleus en finale ne fasse exploser la joie des Français, les habitants et visiteurs des villes hôtes ont pu voir tout un bestiaire amusant et impressionnant à l’occasion des matchs de la phase de groupes qui ont réuni les équipes de 32 pays.

Il y avait des «tigres» …

© Sputnik . Alexandre Kriajev Match Pologne-Colombie au Mondial 2018

Un «tigre» a fièrement montré son collier qui serait fabriqué en ivoire.

Des «lions» ont représenté le Maroc.

© Sputnik . Grigori Syssoev Des supporters avant le match Espagne-Maroc du Mondial 2018

Les fans de foot belges se sont promenés avec des vaches sur la tête…

© Sputnik . Anton Denissov Le chapeau d'une fan de foot belge au Mondial 2018

Des supporters de l’Australie et du Pérou se baladaient dans les rues de villes russes en compagnie de leurs animaux nationaux: le kangourou…

© Sputnik . Nina Zotina Des supporters australiens avant le match Australie-Pérou au Mondial 2018

#болельщики#команда#футбол⚽#кенгуру#австралия#чемпионат Публикация от lana fish (@fish.november) 16 Июн 2018 в 3:38 PDT

… l'émeu,…

© Sputnik . Nina Zotina Des supporters australiens avant le match Australie-Pérou au Mondial 2018

… et le lama.

© Sputnik . Alexandre Kriajev Un supporter péruvien avant le match Australie-Pérou au Mondial 2018

Les Mexicains étaient fiers de représenter l’aigle figurant sur les armoiries du Mexique.

© Sputnik . Vitali Belooussov Un supporter mexicain avant le match Allemagne-Mexique du Mondial 2018

Un éléphant de toutes les couleurs vêtu d’un chapeau colombien a assisté au match Colombie-Pologne à Kazan.

© Sputnik . Maksim Bogodvid Des supporters avant le match Colombie-Pologne du Mondial 2018

Un ours brun symbolisait sans aucun doute la Russie.

© Sputnik . Alexey Danichev Des supporters avant le match pour la troisième place Belgique-Angleterre au Mondial 2018

Il y avait même un ours blanc, malgré l’absence d’une équipe polaire au Mondial…

© Sputnik . Vitali Belooussov Des supporters uruguayens avant le match de quarts de finale Uruguay-France au Mondial 2018

…et des extraterrestres? Ou étaient-ce des Télétubbies? En tout cas, des supporters japonais ont fait parler d’eux.

© Sputnik . Alexandre Vilf Des supporters avant le match Portugal-Maroc au Mondial 2018

L’ambiance de fête qui a régné dans les villes russes hôtes du Mondial 2018 va sûrement manquer à tous ceux qui l’ont sentie.

Le Mondial 2018 s'est déroulé du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'était la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.