Ces paroles de Deschamps qui auraient défini l’issue de la Coupe du Monde 2018 (vidéo)

L’ambiance qui régnait dans le vestiaire des Bleus alors qu’ils ne menaient que d'un but face à la Croatie semble avoir été assez tendue. Mais Didier Deschamps a su trouver les mots afin de remotiver son équipe.

Une vidéo qui montre l'équipe française et son entraîneur à la mi-temps de la finale de Coupe du Monde a été rendue publique mercredi par le producteur de documentaires sportifs Adrian Moorhead. On y voit Didier Deschamps qui donne des conseils tactiques à ses footballeurs mais aussi essaie de booster leur moral après la première période qui s'était achevée sur le score de 2:1 pour les Bleus.Didier Deschamps half time team talk during World Cup Final with English subtitles: https://t.co/dIKdKl8o9s

— Adrian Moorhead (@adeymoorhead) 18 июля 2018 г.

«Ne vous compliquez pas. Ils viennent, ils agressent. Vous avez vu l'énergie qu'ils mettent. Plus de simplicité possible! Si vous portez, vous avez un mec, oui, mais il y en a un deuxième qui va revenir. Donnez dès qu'on peut, à Kylian on donne», conseille l'entraîneur.

Ensuite, Didier Deschamps donne des consignes à Antoine Griezmann qui a transformé un penalty en fin de première période.

«Antoine, dans les sorties, essaie de venir à qui peux. Tu restes collé au niveau des attaquants. On a besoin de toi que tu sois une solution.»

La pause entre les deux périodes se termine par des mots encourageants de Raphaël Varane.

«Soyons positifs! On y croit, on va gagner, les gars. On va gagner ce match!», lance-t-il.

Plus tard, dans une interview accordée à TF1, l'entraîneur français a reconnu l'importance de cette mi-temps.

«Oui, je les ai bougés à la pause, car on était en train de passer à côté de notre finale. On ne gagnait aucun duel. On était tétanisé», a-t-il précisé.

Le 15 juillet les Bleus se sont imposés en finale de Coupe du Monde sur le score de 4:2 devant plus de 78.000 spectateurs au stade Loujniki de Moscou. Antoine Griezmann a été élu homme du match.