La FIFA annonce le meilleur but du Mondial 2018

Les fans de foot ont désigné le but du Français Benjamin Pavard comme le plus beau des 169 marqués pendant la Coupe du monde 2018, d’après la FIFA.

Le but marqué par le Français Benjamin Pavard en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 est le meilleur du Mondial, a annoncé la FIFA après la fin d’un vote sur son site internet.

«Le joueur de 22 ans a fait preuve d’une technique parfaite pour envoyer au fond des filets adverses un véritable missile de l'extérieur du pied, qui lui a valu le prix du But du Tournoi Hyundai», a indiqué la FIFA, précisant qu'au total 169 buts avaient été marqués au Mondial.

Benjamin Pavard a inscrit ce but à la 57e minute du match contre l’Argentine à Kazan, alors que le score était de 2 à 1 en faveur des Argentins. Les Français ont ainsi égalisé avant de prendre l’avantage et de s’imposer 4-3 pour décrocher leur place en quarts de finale.

«Le ballon arrive et fait un rebond. Je ne me pose pas de question et j’essaie de me coucher pour ne pas qu’il s’envole au-dessus du but. Je cherche à la mettre du côté d’où elle vient. C’est ce que les attaquants m’ont toujours dit de faire. J’y vais sans réfléchir et quand je la vois rentrer… Ce n’est que du bonheur», confiait Pavard à FIFA.com après ce match à suspense.

Les buts des Russes Denis Cheryshev et Artem Dzyuba ont été parmi les candidats au meilleur but.

Le Mondial 2018 s’est déroulé du 14 juin et 15 juillet dans 11 villes russes.