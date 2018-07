L'immense travail accompli pour construire et moderniser toute l'infrastructure nécessaire dans les 11 villes qui accueillaient le Mondial a été présenté aux visiteurs de l'exposition en Autriche, en Azerbaïdjan, en Argentine, en Bulgarie, au Brésil, en Hongrie, au Vietnam, en Allemagne, au Danemark, en Israël, en Inde, en Espagne, en Italie, au Liban, en Mongolie, au Népal, au Nicaragua, en Serbie, aux USA, en Turquie, en Finlande et en France.

© Sputnik . L'«Etat opérationnel» de la Russie pour le Mondial a été montré au monde entier

«Nous sommes ravis que l'exposition ait suscité un aussi large intérêt du public dans le monde entier. Il était important pour nous d'initier les amateurs du football à l'atmosphère festive du premier Mondial russe», a déclaré la responsable du service des projets visuels de Sputnik Oksana Oleïnik.

L'agence Rossotroudnitchestvo, qui a lancé dans ses représentations à l'étranger le programme de service et d'information «Maison du supporter RUSSIA 2018», est un partenaire du projet.

Stade Loujniki, Moscou © Sputnik . Alexey Filippov

Stade Spartak, Moscou © Sputnik . Anton Denissov

Stade de Saint-Pétersbourg © Sputnik . Alexey Danitchev

Stade Ficht, Sotchi © Sputnik . Alexey Filippov

Ekaterinbourg Arena © Sputnik . Alexey Filippov

Kazan Arena © Sputnik . Alexey Filippov

Vogograd Arena © Sputnik . Alexey Filippov

Stade Kaliningrad © Sputnik . Alexey Filippov

Rostov Arena, Rostov-sur-le-Don © Sputnik . Alexey Filippov

Samara Arena © Sputnik . Alexey Filippov 1 / 10 © Sputnik . Alexey Filippov Stade Loujniki, Moscou

La directrice de Rossotroudnitchestvo Eleonora Mitrofanova a souligné: «Nous nous réjouissons d'un nouveau projet commun réussi avec l'agence de presse Sputnik. L'exposition «Etat opérationnel» ne s'est pas déroulée seulement là où nous avons ouvert les Maisons du supporter dans nos centres. De nombreuses autres de nos représentations ont été perçues comme une excellente occasion pour promouvoir l'image de la Russie contemporaine.»

