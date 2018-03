Le mufti de Moscou veut loger les supporters musulmans pendant le Mondial 2018

La communauté musulmane russe considère la possibilité d'aider les supporters musulmans à trouver un logement lors du Mondial 2018, a déclaré à Sputnik le mufti Ildar Alayaoutdinov qui a participé à une conférence internationale organisée au Caire et consacrée à la lutte contre le terrorisme.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Mondial 2018: des ateliers sur la culture des pays qualifiés organisés à Volgograd

Selon lui, étant donné que le prix des logements en Russie augmentera pendant la Coupe du Monde, de nombreux supporters en provenance des pays musulmans ne pourront pas venir à cet évènement. Le mufti de Moscou a proposé de les aider.

«Nous voudrions et nous pourrions aider les supporters qui viennent d'Égypte et d'autres pays musulmans. Nous pouvons les loger dans nos foyers et dans des appartements de musulmans pour un montant symbolique. Néanmoins, cette question doit encore être discutée et approuvée», a précisé M.Alayaoutdinov.

D'après les estimations de l'ambassade d'Égypte en Russie, de 50.000 à 70.000 Égyptiens voudraient se rendre en Russie pour la Coupe du Monde qui aura lieu du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes: Moscou, Saint-Pétersbourg, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi, Kazan, Kaliningrad, Volgograd, Nijni Novgorod et Ekaterinbourg.