Mondial 2018: la sélection d’Iran sera soutenue par l’orchestre symphonique du pays

En marge de la 14e réunion de la commission intergouvernementale russo-iranienne, le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et la Fondation iranienne Rudaki ont signé un accord de coopération. Un responsable iranien s’est entretenu avec Sputnik des concerts que l’orchestre symphonique d’Iran donnerait lors de la Coupe du Monde de football 2018.

Les concerts de l'orchestre symphonique d'Iran lors de la future Coupe du Monde de football en Russie représentent un projet de marque dans le cadre des accords et des mémorandums signés sur la coopération culturelle russo-iranienne, a raconté à Sputnik Abbas Khame Yar, directeur adjoint de l'Organisation pour la culture et les relations islamiques de l'Iran et co-président du Comité russo-iranien sur la culture.

«La coopération politique, économique et culturelle entre nos deux pays a une très longue histoire qui remonte à 515 ans. […] L'année dernière, l'honoré Président russe Vladimir Poutine a souligné que l'Iran n'était pas qu'un bon voisin, mais aussi un partenaire et allié sûr. Nous avons la même opinion de la Russie», a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que le Comité russo-iranien sur la culture n'était pas une simple structure conjointe des ministères de la Culture des deux pays, mais une alliance très étroite des deux États dans le domaine culturel.

«Avec le concours du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l'orchestre symphonique d'Iran se produira pour la première fois en Russie, dans le programme culturel du Mondial 2018. Ce sera le cadeau pour les supporters iraniens et autres dans différentes villes russes», a résumé Abbas Khame Yar.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.