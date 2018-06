«C’est plus chaud que jamais!»: le Mondial en Russie vu par les supporteurs vietnamiens

La sérieuse préparation de la Russie au Mondial se voit partout, a déclaré à Sputnik Nguyen Thi Kieu Oanh, diplômée de l'Institut d'automobile et de construction des routes de Moscou (MADI).

© Sputnik . Alexey Filippov Coupe du Monde 2018: les moments les plus impressionnants de la cérémonie d’ouverture 18

«Il est très commode que le métro soit gratuit pour tous les porteurs d'une carte d'identité du supporteur (FAN ID). Les stations de métro sont ornées d'images hautes en couleurs de fans de foot de différents pays», a poursuivi l'interlocutrice de l'agence.

Et d'ajouter que la police et les volontaires étaient prêts à aider tout un chacun, en réglant rapidement et efficacement tout problème des supporteurs.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Soutien chaleureux: les plus belles supportrices de la Coupe du Monde 2018 18

«J'apprécie beaucoup le fait qu'au tournoi en Russie, des handicapés, des personnes fatiguées ou indisposées puissent faire le trajet du métro à l'entrée du stade à bord d'électromobiles», a souligné la Vietnamienne.

De son côté, Ho Sy Bang, homme d'affaires de la province de Nghean, a constaté avec satisfaction la présence massive d'agents de sécurité qui étaient très polis et disposés à répondre à toutes les questions des supporteurs.

© Sputnik . Alexander Vilf La Russie mène le score dans le match d'ouverture du Mondial 2018

«Chaque billet porte un code qui coïncide avec celui de votre FAN ID. Lors du contrôle, votre visage apparaît à l'écran et vous entrez vite dans le stade», a-t-il relevé.

Nguyen Duc Thang, du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a particulièrement retenu la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football et l'allocation du Président russe Poutine.

«Nous avons beaucoup aimé […] le discours du Président Vladimir Poutine qui, dirait-on, s'adressait à chacun de nous. Nous souhaitons à la Russie la prospérité, l'amélioration des rapports commerciaux avec le Vietnam et, avant tout, la réussite de cette Coupe du monde!», a-t-il déclaré.

L'opinion générale des supporteurs vietnamiens se résume comme suit: «Nous aimons la Russie et les footballeurs russes et nous en sommes fiers!», et les réseaux sociaux en témoignent.

C'est Moscou, FIFA Fan Fest!!!



C'est plus chaud que jamais!!!

Pour la première fois à la Coupe du Monde!!!



Nous félicitons la Russie!

C'est un bonheur de vivre dans une telle atmosphère!!