«La Russie est plus belle et moins dangereuse que ce que l’on entend dans les médias»

Il y a quelques jours, cet évènement sportif majeur a débuté en Russie. Des fans de 32 pays sont venus en Russie pour supporter leur équipe et…bien sûr célébrer la troisième mi-temps dans les rues des villes accueillant la compétition.

La Russie est bien plus belle et bien moins dangereuse qu’on l’entend dans les médias. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez, et venez voir la Russie telle qu’elle l’est! 🇷🇺



Magnifique pays en tout cas, avec beaucoup trop de clichés! #CDM18 #WorldCup2018 #Russia #france — Pull up (@LilianBoisseau) 18 июня 2018 г.

​Beaucoup de Français ont exprimé leur admiration pour la ville de Kazan où ils ont remporté leur premier match contre l'Australie.

Au-revoir #Kazan! On a passé 5 jours ici exceptionnels avec @travelandfilm à célébrer le coup d’envoi du #Mondial2018… Maintenant direction Saint-Pétersbourg mais on espère bien revenir ici en 8e de finale! #AllezlesBleus pic.twitter.com/HooiE2AFrn — Le Blog de Sarah (@SaraTourduMonde) 18 июня 2018 г.

​

​La fête est partout! Même dans le métro.

Публикация от Tatiana Dorofeeva (@dorofeza) 17 Июн 2018 в 11:59 PDT

Публикация от KD (@kdenisov) 19 Июн 2018 в 6:56 PDT

Rencontrer des personnes du monde entier, rendre des enfants russes heureux… La Coupe du Monde est bien plus que du football 🇷🇺🌎🌍🌏 pic.twitter.com/Md95xbEETd — R⚽️TCH⚽️❗️🇫🇷 (@Pierre_Godineau) 16 июня 2018 г.

​

Публикация от Remizon (@_remizon_) 18 Июн 2018 в 1:47 PDT

D'ailleurs j'ai été surpris avec le passé de l'urss, les russes sont très croyants

Sinon petit restaurant avec une vue sur le lac, la fanzone et globalement toute la ville pic.twitter.com/eNbHsBVGpF — Люнинерс (@Lyoniners) 17 июня 2018 г. ​Et les fans polonais ont décidé de scanner la « Russie » en marchand dans les rues. Публикация от Ultras for life ✊🔥 (@_ultraslife) 19 Июн 2018 в 2:32 PDT Il y a ceux qui n'ont pas pu venir et l'ont regretté…

Mon frère est en Russie pour la CDM il m'a dit que l'ambiance y était ouf,les gens super sympas,super bien organisé,n'en déplaise aux médias — SmahSmah (@CrazySmah) 17 июня 2018 г.

​Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.