Robbie Williams explique son «doigt d’honneur» lors de la cérémonie du Mondial

Le chanteur Robbie Williams a expliqué pourquoi il a fait un «doigt d'honneur» lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde. L'artiste s'est expliqué dans l'émission TV britannique This Morning. La vidéo de son interview a été publiée sur YouTube mardi 19 juin.

L'énigmatique doigt d'honneur de Robbie Williams au Mondial impressionne le Net

«L'essentiel lors de ce genre d'événements, c'est de ne pas provoquer un conflit international. Et vous savez quoi, j'ai réussi à le faire. J'étais très inquiet, il ne me restait qu'une minute, je ne savais pas si j'aurais fini de chanter. Alors j'ai indiqué qu'il restait une minute», a déclaré Williams.

L'artiste a dit que parfois il est difficile pour lui de se contrôler: «Je ne peux pas me faire confiance. Il m'arrive quelque chose, je le fais, et cinq minutes plus tard je me demande: "Est-ce que je l'ai vraiment fait? "»