La Russie se qualifie pour les huitièmes de finale

Bien que la Russie doive encore rencontrer l’équipe d’Uruguay le 25 juin, les victoires sur les équipes d’ Arabie saoudite et d’ Égypte lui ont déjà apporté sa place en huitièmes de finale.

Rappelons que la première mi-temps du match Russie-Égypte disputé à Saint-Pétersbourg s'est terminée sur le score de 0:0. À la 47e minute, un Égyptien a marqué un but contre son camp.

Le deuxième but a suivi à la 59e minute et a été marqué par le Russe Denis Cherichev, et trois minutes plus tard c'est Artem Dzyuba qui a mis un troisième ballon au fond des filets.

Les Égyptiens ont marqué leur seul but dans la cage des Russes à la 72e minute grâce à un pénalty de Mohamed Salah.