Les Lions sénégalais ne font que deux bouchées de la Pologne, leurs fans rugissent de joie

Le Groupe H, réputé pour être l'un des plus égaux du Mondial de football qui a lieu du 14 juin au 15 juillet en Russie, tient ses promesses! Dans un stade chauffé à bloc, et alors que les supporters polonais étaient largement majoritaires à Moscou, les Lions du Sénégal, emmenés par un magnifique Sadio Mané, ont réussi à s'imposer le 19 juin dernier face à la Pologne.

Les supporters sénégalais que nous avons rencontrés dans les rues de Moscou tentaient de garder les pieds sur terre. Confiant, mais sans excès de zèle, Adama, un supporter du Sénégal étudiant à Moscou, résumait bien la situation au micro de Sputnik:

« Bien sûr qu'on y croyait, c'est pour ça qu'on est là! On a réussi un exploit et on est confiant: on va le refaire contre le Japon, même si ça va être beaucoup plus difficile. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à battre la Colombie. »

L'euphorie des fans sénégalais était palpable à la sortie du stade Luzhniki de Moscou, après un succès crucial face à une équipe polonaise favorite sur le papier. Fier des deux buts de son équipe, George, venu de Dakar spécialement pour l'occasion, tenait lui aussi à garder les pieds sur terre:

« On a fait un très beau match, M'Baye Niang [auteur du 2-0] a été splendide, mais rien n'est joué. Les Japonais vont nous créer des problèmes et la Colombie va chercher à se qualifier par tous les moyens après sa défaite contre le Japon. Il faut continuer sur cette lancée. Et vive le Sénégal! »

Pourtant, d'autres supporters africains, à l'image d'Ibrahim, Zambien, mais fan des Lions du Sénégal, ne masquait pas sa joie et déclarait au micro de Sputnik:

« Aujourd'hui, on fait la fête! On a remporté le premier match, on a fait le plein de confiance en soi et on peut sortir des groupes. La Pologne s'est bien battue, mais on a été supérieurs sur tout le match. Ça se fête! »

La sélection sénégalaise, qui ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde depuis l'édition de 2002, où elle avait atteint les quarts de finale après avoir battu la France 1-0 lors de son premier match, rêve de réitérer l'exploit en Russie, 16 ans plus tard. Et elle est bien partie pour!