Défaite face au Portugal, les supporters marocains n’ont plus envie de manger du lion

Coup dur pour la sélection marocaine emmenée par Hervé Renard. Les lions de l’Atlas n’ont pas réussi à remonter le but initial de Cristiano Ronaldo pour le Portugal et sont éliminés de la Coupe du Monde. Sputnik a suivi en direct les réactions des supporters marocains présents à Moscou. Tour d’horizon.

Le Maroc a affronté le Portugal pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde 2018, et l'affaire a tourné court. Avant même de disputer leur troisième rencontre, les Lions de l'Atlas sont d'ores et déjà éliminés de la course.

Après un premier but signé de l'attaquant portugais du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, la sélection marocaine n'a pas su revenir dans le match malgré une belle performance. Après la défaite 0-1 face à l'Iran, le Maroc est mathématiquement éliminé de la course avant la rencontre face à l'Espagne le 25 juin prochain.

Un coup dur pour les supporters marocains, qui rêvaient de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale en s'imposant face au Portugal. L'aventure s'arrête donc là pour les Lions de l'Atlas, même si le sélectionneur national, Hervé Renard, s'est déclaré fier de son équipe et du travail effectué.

«Nous avons osé jouer un football offensif contre une équipe qui s'organise bien en contre-attaque. Nous avons pris des risques. Dans ce stade, on avait l'impression de jouer à Casablanca. Les joueurs l'ont senti. […] Je suis sûr qu'ils sont fiers d'eux. Ils devraient l'être», a déclaré le sélectionneur marocain.

Du côté des supporters ayant fait le déplacement à Moscou, la déception est compréhensible, à l'image de Bennet. Présent au stade Lujniki pour le match et déguisé en Spiderman, le fan des lions de l'Atlas a déclaré au micro de Sputnik:

«C'était un match très difficile. On avait toutes nos chances, on a bien joué. Malheureusement, dans le dernier match, les dernières secondes nous ont coûté trois points, aujourd'hui les premières minutes nous ont coûté une nouvelle défaite. On a très bien joué, mieux que l'Iran, mieux que le Portugal. Bonne chance pour les Marocains pour la prochaine compétition.»

Loin d'être abattue par la défaite, la majorité des supporters du Maroc se projette maintenant sur la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant que cette fois, le beau jeu paye et permette de sortir des groupes.