Amourettes lors du Mondial: les fans les plus dragueurs déterminés (vidéo)

Le moteur de recherche de voyages Momondo a analysé les attitudes des supporters de la Coupe du Monde et a déterminé qui sont les fans les plus enclins à nouer une nouvelle relation puis a établi un classement.

Face à l'afflux de supporters de tous les coins du monde en Russie pour assister au Mondial , les spécialistes du moteur de recherche de voyages Momondo se sont interrogés sur qui sont les plus ouverts à des «romances de vacances» à l'étranger, est-il indiqué dans le communiqué de presse du site dont ont eu accès des médias russes.

D'après le classement, les Polonais arrivent en tête de liste: 37% des hommes ont avoué avoir fait connaissance et noué des relations avec des femmes pendant leurs vacances. Derrière eux figurent les Brésiliens (36%) et les Argentins (34%).

Les Japonais et les Sud-Coréens se sont avérés être les plus timides et les moins dragueurs, 14% et 10% respectivement.

En cela, les spécialistes de Momondo ont constaté que seulement 37% des relations nouées en vacances se poursuivent lorsque ces dernières finissent. Les plus fidèles en la matière sont les Australiens: 59% des sondés ont affirmé ne pas avoir rompu leur histoire de vacances. Ces leaders en fidélité sont suivis par les Américains (53%) et les Britanniques (50%).

Quant aux Russes, 17% d'entre eux ont maintenu le contact avec leurs nouvelles connaissances après être revenus de vacances. 36% des Russes ont décidé de mettre fin à leur relation, le motivant par une longue distance qui la compliquait et 47% l'ont fait pour d'autres raisons.