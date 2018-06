L'équipe de Belgique triomphe des Anglais et termine première du groupe G

Les Diables Rouges ont eu raison des Trois Lions sur le score de 1 à 0 dans le match qui les a opposés à Kaliningrad dans le cadre de la Coupe du Monde 2018.

L'unique but a été marqué à la 51e minute par Adnan Januzaj.

© Sputnik . Alexei Nikolsky Un match de foot disputé directement sur la place Rouge entre Poutine et Infantino (vidéo)

Avec 9 points, l'équipe belge se classe première du groupe G, tandis que l'Angleterre termine deuxième avec 6 points. Les deux sélections se sont qualifiées pour les huitièmes de finale à l'issue de leurs deux premiers matchs, en obtenant chacune deux victoires.

En huitièmes de finale, la Belgique fera face au Japon, second du groupe H, le 2 juillet à Rostov-sur-le-Don.

L'Angleterre jouera quant à elle contre l'équipe de Colombie, le 3 juillet au stade Spartak de Moscou.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.