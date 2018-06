La pire équipe de football du Mondial 2018 désignée

Après avoir joué leurs matchs lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018, 16 équipes quittent la compétition tandis que l'équipe du Panama est considérée comme la pire équipe du Mondial 2018, a communiqué le journal russe Izvestia.

En effet, l'équipe du Panama est la seule dans le groupe G qui n'a su marquer aucun point. Ainsi, lors de la rencontre avec l'équipe belge à Sotchi, les Panaméens ont perdu sur le score de 3:0. Puis, lors du match contre l'équipe britannique à Nijni-Novgorod, ils ont perdu sur le score de 6:1.

Finalement, en jouant avec l'équipe tunisienne à Saransk, l'équipe panaméenne a perdu 3:1.

Le même résultat a été affiché par l'équipe égyptienne du groupe A.

Finalement, les équipes de l'Arabie Saoudite et de l'Egypte (groupe A), de l'Iran et du Maroc (groupe B), du Pérou et de l'Australie (groupe C), du Nigéria et de l'Islande (groupe D), de la Serbie et du Costa Rica (groupe E), de la Corée du Sud et de l'Allemagne (groupe F), de la Tunisie et du Panama (groupe G), du Sénégal et de la Pologne (groupe H), ne seront pas admis en huitièmes.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.