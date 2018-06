Des supporters français révèlent pourquoi ils veulent revenir en Russie (vidéo)

Venus pour la première fois ou non, des fans français partent explorer les villes-hôtes du Mondial, dont Moscou, avec enthousiasme. Accueillante, belle, sécurisée, qui étonne agréablement - c'est en ces termes qu'ils décrivent la Russie où ils souhaitent revenir et emmener leurs proches même après le Mondial.

© Sputnik . Vladimir Pesnya Ce «secret» alimentaire russe grâce auquel les Bleus ont de la réussite

«On était agréablement surpris en vrai, on ne savait pas que c'était si coloré que ça, et la ville est très belle, très très belle», confie d'emblée Mathieu, venu soutenir les Bleus avec ses amis dans la capitale russe. Souriants, ils partagent volontiers leurs impressions et se réjouissent du fait qu'ils ont pu contempler le pays et les infrastructures, parler avec les Russes qui ne sont «un peu distants» qu'au premier abord.

Certains ont même appris des mots russes pour mieux établir le contact, comme Nicolas et Christophe qui se débrouillent dans la langue de Pouchkine.

«Nous, on est avec des personnes en fauteuil roulant et du coup on a été escortés directement à nos places et ça a été très bien géré. Ça été très bien au stade [Loujniki] du coup. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'était magnifique», affirme Mathieu, espérant qu'un jour il aura le «grand plaisir» de revenir encore une fois en Russie.

Un autre groupe de supporters énumèrent parmi les choses qui les ont impressionnés «l'accueil des Russes» et «l'organisation».

Les Russes «sont vraiment très agréables, on est vraiment surpris», a raconté à Sputnik François. «Beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour nous aider, à nous orienter, c'est vraiment agréable».

«C'est une très belle ville, super propre par rapport à certains coins de France, on a un accueil chaleureux, tout se passe bien», leur font écho Nicolas et Arthur, qui apprécient bien «l'ambiance».

Selon Arthur, tout a été «très bien organisé», alors que la sécurité était «remarquable»: «On se sent vraiment en sécurité, franchement c'est une belle Coupe du Monde.»

Arthur, qui est déjà venu en Russie, à Saint-Pétersbourg, souligne que le pays peut également être exploré culturellement et les deux souhaiteraient y «revenir avec plaisir».